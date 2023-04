Aggressione alla dottoressa Barbara Capovani, avvenuta all’uscita dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. Un episodio che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. La psichiatra 55enne è vittima di un tentato omicidio premeditato, che ha fatto sorgere molte domande e preoccupazioni sulla sicurezza del personale sanitario in Italia. La polizia di stato, dopo un’intensa attività investigativa, è riuscita a fermare il presunto autore dell’aggressione, Gianluca Paul Seung, un italiano di 35 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe in passato paziente del reparto psichiatrico dell’ospedale Santa Chiara, e conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi comportamenti borderline e per le lettere farneticanti che aveva inviato a vari enti della Versilia, in cui denunciava presunti complotti. L’uomo ha agito con una spranga di legno colpendo il medico alla testa. La psichiatra è ora in fin di vita.

L’arresto del presunto aggressore ha permesso di fare luce sulla dinamica dell’aggressione e sulla motivazione che ha spinto l’uomo ad attaccare la dottoressa Capovani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe pianificato l’aggressione per mesi, accumulando informazioni sulla psichiatra e seguendola da vicino nelle sue attività quotidiane.

La notizia dell’arresto di Gianluca Paul Seung ha suscitato reazioni di sollievo e di solidarietà da parte della comunità medica e dell’opinione pubblica italiana. Tuttavia, l’episodio ha rinnovato l’attenzione sulle difficoltà e le sfide che il personale sanitario in Italia deve affrontare quotidianamente, in un contesto di crescente violenza e aggressività.