Nel pomeriggio di ieri precisamente alle ore 16:45, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1.7 con una profondità di 2,5 chilometri e un epicentro preliminare localizzato a mare, a breve distanza dal crinale orientale del promontorio di Miseno, nei Campi Flegrei, in Italia. La scossa, accompagnata da un boato, è avvertita nelle località di Miseno e Bacoli, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Non sono riportate notizie immediate di danni a persone o proprietà a seguito di questo evento sismico di bassa magnitudo.

I Campi Flegrei sono un’area vulcanica situata nella regione Campania, nel sud Italia, con una storia sismica e vulcanica complessa. Questa zona è conosciuta per la sua attività vulcanica passata e presente, con episodi di eruzioni e attività sismica che si sono verificati nel corso dei secoli. Gli scienziati monitorano attentamente l’attività sismica e vulcanica dei Campi Flegrei per cercare di comprendere meglio i meccanismi di questo sistema geologico complesso e prevedere eventuali future attività vulcaniche o sismiche.