Un’altra triste vicenda di furto ai danni di una persona anziana è accaduta a Calvi Risorta, nel Casertano. Una donna di 37 anni è finita denunciata dai carabinieri per aver carpito la fiducia di una pensionata di 77 anni e averle rubato il bancomat con 2.300 euro al suo interno. La vittima si è accorta dell’ammanco nel conto e ha subito denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione. L’indagine ha permesso di individuare la responsabile, che è stata denunciata per furto.

Si tratta di un gesto vile e scorretto nei confronti di una persona anziana che, purtroppo, non è un caso isolato. In questi ultimi anni si sono verificati molti episodi di questo tipo, in cui malintenzionati approfittano della vulnerabilità degli anziani per compiere atti illeciti.

È importante che tutti, e in particolare le persone anziane, siano informati sui rischi e sulle misure da adottare per proteggersi da questi atti criminali. In particolare, si consiglia di non fidarsi di persone sconosciute che si presentano a casa propria, di non fornire mai informazioni personali o bancarie a estranei e di tenere sempre sotto controllo le proprie carte di credito e bancomat.