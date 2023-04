Tre persone multate per aver violato il codice della strada e una persona sanzionata per possesso di droga. Questo è il risultato di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato a Torre Annunziata dagli agenti del commissariato di polizia locale e dai Finanzieri, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno controllato in particolare via Vittorio Veneto, Castello, De Simone, Pastore, Plinio, Cuparella, piazza Imbriani, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III e il parco Penniniello. Durante l’attività sono identificate 150 persone, di cui 37 con precedenti penali, e controllati 88 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente. Contestate tre violazioni per revisione periodica scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione e assenza di copertura assicurativa.

Inoltre, una persona è multata per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, poiché trovata in possesso di circa 2,5 grammi di marijuana. Controllate anche sette persone sottoposte agli arresti domiciliari.