Sarà il “Buongiorno a Maria” il primo appuntamento del mese mariano, a Pompei. La preghiera, con cui i fedeli affidano il nuovo giorno che inizia alla Madonna, prenderà il via, come da tradizione, lunedì 1° maggio. Dal lunedì al sabato, alle 6.30, i fedeli si ritroveranno in Basilica per recitare insieme questa speciale invocazione. Il “Buongiorno a Maria” (per la cui recita il Santuario ha realizzato un nuovo sussidio) sarà trasmesso ogni mattina in diretta su Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana che, per tutto il mese di maggio, trasmetterà, ogni giorno, anche le sante Messe delle 7 e delle 8.30.

Il sabato e la domenica, a queste, si aggiungerà anche quella delle 19. Come gli scorsi anni, inoltre, Canale 5 trasmetterà in diretta, ogni domenica alle 10, la santa Messa dal Santuario, fino alla fine del mese. Il calendario di maggio prevede numerosi altri eventi e momenti di preghiera. In particolare, giovedì 4, si terrà la festa in occasione del 2° anniversario del Centro Giovani “Carlo Acutis”.

I ragazzi che prenderanno parte all’evento vivranno dapprima un momento di preghiera guidato dall’Arcivescovo Caputo, poi, parteciperanno al Neon Party, che inizierà alle 21. Sabato 6, anniversario della Dedicazione della Basilica, ci sarà, alle 18, la discesa e la venerazione del Quadro, con la recita del santo Rosario. Domenica 7, alle 20.00, inizierà la veglia in attesa della Supplica, che culminerà nella Messa di mezzanotte, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Mons. Tommaso Caputo. Lunedì 8, sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a presiedere la Supplica.

Il rito avrà inizio alle 10.30 con la celebrazione eucaristica, concelebrata dall’Arcivescovo Caputo, da altri vescovi campani e dal clero pompeiano. Poi, alle 12, la recita della preghiera composta dal Beato Bartolo Longo nel 1883 in onore della Vergine del Rosario di Pompei. Sabato 20, alle 20, nel piazzale San Giovanni XXIII, si reciterà il santo Rosario che animerà la Fiaccolata per la Pace Universale. I fedeli attraverseranno il cortile interno del Santuario per giungere in piazza Bartolo Longo e fare ingresso in Basilica dove, come tradizione, si svolgerà il rito della Chiusura del Quadro.

Sabato 26, si terranno gli storici pellegrinaggi a piedi della Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e di Napoli, quest’ultimo organizzato dall’Azione Cattolica diocesana. A conclusione del mese mariano, i fedeli si ritroveranno, il 31 maggio, nel piazzale San Giovanni XXIII, per la recita del Rosario e la condivisione della Mensa della Parola e dell’Eucaristia. Alle 18 ci sarà l’offerta dell’incenso e delle intenzioni di preghiera poste nel cuore di Maria, si reciterà il Rosario e la Piccola Supplica. Alle 19 la solenne concelebrazione eucaristica, seguita, alle 20, dalla processione aux flambeaux verso la Basilica.