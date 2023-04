Con il ritorno della primavera e delle festività pasquali, il turismo in Italia è esploso, con una vera e propria invasione di visitatori in molte delle mete turistiche più famose del paese. Dai parchi archeologici di Pompei ed Ercolano, alla Reggia di Caserta e alla costiera sorrentina, i visitatori sono affluiti in massa, nonostante le condizioni meteorologiche incerte. In particolare, il Parco Archeologico di Pompei ha visto un numero record di visitatori, con oltre 16.000 persone che hanno visitato il sito durante il fine settimana di Pasqua, rendendolo il secondo sito più visitato in Italia dopo il Colosseo. Anche Ercolano ha visto un grande successo, con oltre 2.700 visitatori solo nella domenica di Pasqua.

Tuttavia, non sono solo i parchi archeologici a godere del boom di turisti, ma anche i centri storici, i musei, le mostre e i ristoranti sono presi d’assalto. Sorrento, in particolare, è invasa da turisti stranieri e vacanzieri italiani, nonostante le restrizioni e le condizioni meteo non favorevoli.

L’interesse per i luoghi d’arte e la cultura italiana è ancora una volta dimostrato, nonostante il clima incerto. Il turismo è uno dei pilastri dell’economia italiana e, anche se la situazione globale continua a essere incerta, il successo delle festività pasquali potrebbe indicare una ripresa del settore turistico nel paese.