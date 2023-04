Nel centro di San Giuseppe Vesuviano, una delegazione del Sindacato di Polizia Coisp ha organizzato una protesta per portare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei vertici della Polizia di Stato sulle pessime condizioni in cui sono costretti a lavorare i poliziotti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano. L’attività si è infatti svolta in piazza Elena d’Aosta e piazza Garibaldi nel corso della giornata. Nel pomeriggio, la protesta si è spostata a pochi passi dal Santuario di San Giuseppe, dove la delegazione ha continuato a distribuire materiale informativo.

Il Sindacato di Polizia Coisp rappresenta circa mille operatori di polizia a Napoli e in tutta Italia. La protesta di ieri ha evidenziato le difficili condizioni in cui i poliziotti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono costretti a lavorare, con una carenza di risorse e una mancanza di personale che mette in pericolo la loro sicurezza e quella dei cittadini.

Il volantinaggio ha quindi avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà quotidiane che affrontano i poliziotti, e di richiamare l’attenzione dei vertici della Polizia di Stato, a partire dal Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini e dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure ed efficienti per tutti gli operatori di polizia.

La protesta di ieri rappresenta solo l’ultima di una serie di manifestazioni organizzate dal Sindacato di Polizia Coisp per difendere i diritti dei poliziotti e migliorare le loro condizioni di lavoro. La speranza è che l’attenzione dei vertici della Polizia di Stato e del governo italiano possa portare a un cambiamento concreto e a una maggiore tutela per tutti gli operatori di polizia in Italia.