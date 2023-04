L’amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga è sempre al fianco di iniziative dal carattere sociale. Poggiomarino “si è colorata di blu” e per intere giornate ha dedicato spazio alle iniziative che hanno trattato il tema della consapevolezza sull’Autismo. Assieme a giovani professioniste di Poggiomarino quali Alessia Milone, Maria Esposito, Filomena Nappo, Emiliana Lauria, Consiglia Nappo, Valentina Giugliano ed Alessandra Migliaccio si è tenuto un convegno voluto dall’ Associazione Sportiva dilettantistica “Gabry Dance” che si è avvalsa della bravura di psicologhe, terapiste, neuropsichiatre che hanno scelto di non lasciare il proprio paese per poter dare il meglio a Poggiomarino.

Il confronto con le esperte e con il sindaco Maurizio Falanga, il vicesindaco Luigi Belcuore, l’assessora alle Politiche Sociali Maria Carillo ed il Presidente del Consiglio Francesco Parisi è lungo ed appassionato. Il messaggio è chiaro: di autismo si parla mai abbastanza. L’indomani Longola, grazie ad un’altra iniziativa importante voluta dall’associazione Colibrì, era piena di bimbi per gioire insieme, per imparare a vivere con l’autismo e a non averne paura.

“Accoglieremo sempre iniziative simili, saremo sempre al fianco di chi lavora bene e lo fa nella nostra Poggiomarino. Ci sono tematiche sociali da trattare con cura e mai superficialmente” commenta il primo cittadino Maurizio Falanga.