Completati questa mattina i lavori di manutenzione e di installazione dell’ascensore presso l‘Asl Na 3 Sud di Poggiomarino, in via Dalla Chiesa Generale Carlo Alberto. Il progetto previsto da tempo trova attuazione grazie al lavoro dell’amministrazione Falanga. Ad essersi impegnata in prima persona la consigliera di maggioranza Maria Vastola che esprime la sua soddisfazione ricordando “ogni cosa possibile promessa sarà restituita ai cittadini perchè è nostro dovere ricordarci di tutti, soprattutto degli ammalati. Da oggi, anche chi ha problemi a deambulare può recarsi presso gli ambulatori dell’Asl. È stata una battaglia che oggi ci vede vincere sul campo”.

Soddisfazione anche dall’assessorato alle Politiche Sanitarie: “Conosciamo un solo modo di fare politica, ascoltare le esigenze dei cittadini e metterci al lavoro per garantire i loro diritti” afferma l’assessora Maria Carillo.

“L’ascensore era necessario per un immobile frequentato da chi ha bisogno di supporto negli spostamenti. Con la nostra Amministrazione arriva un altro servizio per la nostra Poggiomarino. Nonostante i tempi della burocrazia, non ci siamo dati per vinti” afferma il primo cittadino Maurizio Falanga.