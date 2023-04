Un uomo di 22 anni, di nazionalità marocchina, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è finito arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano poiché inottemperante ad un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Modena a giugno dello scorso anno. L’uomo, R.H. le sue iniziali, era rimasto soccorso in piazza Salerno, a Napoli, da personale del 118 assieme ad un’altra persona ed entrambi trasportati all’ospedale del Mare.

Dopo che i due sono medicati sono poi riaccompagnati negli uffici di polizia per l’identificazione ed è lì che R.H. ha dato in escandescenze aggredendo i poliziotti; dopo una colluttazione, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia lo hanno bloccato.