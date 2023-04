Un trentenne di Avellino è ridotto in gravi condizioni da almeno tre persone che la scorsa notte lo hanno aggredito in Viale Italia, al centro del capoluogo Irpino. Un pestaggio in piena regola con la vittima colpita con inaudita violenza da pugni e calci al volto. Provvidenziale l’intervento di alcuni giovani che sono intervenuti e hanno costretto gli aggressori alla fuga. La vittima, in stato di semi incoscienza, è stato Soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito in ospedale.

Si ignorano al momento le cause dell’aggressione. Indagini sono in corso per individuare i responsabili. Una violenza sconsiderata che ha messo in apprensione tantissimi passanti.