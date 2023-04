Un giovane di 26 anni di Bellizzi, nel Salernitano, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dopo essere stato picchiato brutalmente in strada. La prognosi è riservata e gli aggressori sono stati identificati come due fratelli di 20 e 17 anni, con il maggiore già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta con estrema violenza, con il giovane abbandonato a terra privo di sensi. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato all’identificazione dei due aggressori, i quali sono stati identificati come fratelli residenti nella stessa zona del giovane ferito. Il maggiore dei due era già noto alle autorità per precedenti penali.

La situazione del giovane ferito è molto grave, con la prognosi riservata. Il suo ricovero in terapia intensiva indica la gravità delle lesioni subite durante l’aggressione. La comunità locale è stata scossa da questo violento episodio e si sono levate voci di condanna nei confronti degli aggressori.

Le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’aggressione e per accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità si mobilita per sostenere il giovane e la sua famiglia, esprimendo solidarietà e condanna nei confronti di atti di violenza simili.