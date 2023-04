La violenza domestica è un problema diffuso in tutto il mondo, che colpisce molte donne e uomini. Spesso, le vittime sono costrette a subire violenze fisiche, psicologiche ed emotive per un lungo periodo di tempo, senza trovare il coraggio di chiedere aiuto. Tuttavia, in questo caso, la donna ha avuto la forza di chiamare i carabinieri e di raccontare l’inferno che stava vivendo. I fatti a Scisciano, nel Nolano. Vittima una 30enne soggiogata e pestata ripetutamente dal marito di un anno più grande. I carabinieri, anche grazie al sostegno dei vicini, sono intervenuti arrestando l’uomo al culmine dell’ennesima violenza.

È importante che le forze dell’ordine e la società nel suo insieme siano sensibili a questo problema e che si impegnino a prevenirlo e a proteggere le vittime. Nel caso specifico, i carabinieri hanno svolto un lavoro eccellente, dimostrando grande professionalità e sensibilità nei confronti della vittima.

È altrettanto importante che le vittime di violenza domestica trovino il sostegno necessario per superare questa difficile situazione e riprendere il controllo della propria vita. Esistono numerose organizzazioni e servizi che offrono supporto alle vittime di violenza domestica, tra cui centri antiviolenza, associazioni di volontariato, servizi di assistenza legale e psicologica.