I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), tre uomini residenti in provincia di Brescia e accusati di stalking commesso nei confronti della ex compagna di uno di loro, che era perseguitata per alcun mesi finendo suo malgrado per coinvolgere nelle sue vicissitudini anche alcuni parenti che hanno tentato di aiutarla. I fatti si sono svolti tra Castel Volturno, nel Casertano, dove inizialmente la vittima risiedeva, e Pescara, dove ha cercato rifugio dai tre stalker.

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e realizzate dai carabinieri di Mondragone, è emerso che gli indagati hanno perseguitato costantemente la donna dopo che questa aveva interrotto la relazione con uno di loro, arrivando a bruciare l’auto di un familiare della donna e a picchiare una parente di quest’ultima. Le denunce presentate hanno permesso ai militari di acquisire informazioni e testimonianze sulla condotte violente commesse dai tre indagati.