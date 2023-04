Un 73enne di Capua, in provincia di Caserta, denunciato per simulazione di reato dopo aver inventato di essere vittima di una rapina per coprire la vergogna di aver perso il denaro della sua pensione. L’uomo aveva raccontato ai suoi familiari di essere aggredito da un rapinatore subito dopo aver prelevato la somma di 590 euro dalla posta. Tuttavia, le indagini dei carabinieri hanno svelato la verità: l’anziano non era mai stato vittima di una rapina, ma aveva perso il denaro da solo.

Secondo le testimonianze raccolte, il pensionato aveva deciso di inventare la rapina per evitare di confessare ai suoi cari di avere perso il denaro. Tuttavia, l’inganno è stato smascherato dalle immagini delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso la zona dell’ufficio postale e che non hanno mostrato alcuna aggressione nei confronti dell’uomo.

La simulazione di reato è un reato punito dalla legge e comporta l’applicazione di una sanzione penale. In questo caso, l’uomo ha dovuto subire una denuncia penale, con tutte le conseguenze del caso.