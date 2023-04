Il pagamento delle pensioni di maggio 2023 seguirà il calendario fornito dall’INPS alla fine del 2022, senza variazioni rispetto alle date stabilite. Il pagamento delle somme sarà effettuato il 2 maggio 2023, sia per i pensionati che le ricevono presso Poste Italiane che per quelli che si sono affidati alle banche. Come di consueto, i titolari di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento potranno ritirare l’importo spettante anche in contanti. Per farlo, sarà necessario recarsi in uno degli uffici postali presenti sul territorio, rispettando l’ordine alfabetico di presentazione stabilito dalle singole sedi.

I cittadini che si affidano a Poste Italiane possono prelevare le pensioni, i trattamenti, gli assegni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili dagli ATM Postamat diffusi sul territorio, utilizzando la Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution. Per ritirare di persona la somma spettante, invece, sarà necessario recarsi presso un ufficio postale e seguire l’ordine alfabetico di presentazione.

È possibile visualizzare tutti i dettagli sul pagamento di maggio 2023 nel cedolino della pensione, disponibile per i pensionati sul sito dell’INPS, accedendo con le consuete credenziali di identità digitale come SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).