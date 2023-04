Medico e autista del 118 aggrediti ad Avellino dal paziente a cui stavano prestando soccorso e da un suo familiare. È accaduto nei pressi del cimitero di Avellino dove l’uomo, una persona di mezza età, aveva accusato un malore e chiamato il 118. Una volta giunto sul posto a bordo dell’ambulanza, il medico ha avviato i primi accertamenti sul paziente che però ha cominciato a mostrare segni di impazienza rifiutandosi di farsi visitare. Nel frattempo sul posto è arrivato a bordo di un’auto il figlio che prima ha inveito contro i soccorritori e poi ha sferrato una testata al medico prima di darsi alla fuga insieme al genitore.

Medico e autista sono medicati al Pronto Soccorso del “Moscati” di Avellino con una prognosi di tre giorni. Entrambi hanno presentato denuncia nei confronti degli aggressori. “Sono costernato -commenta il dg della Asl di Avellino, Mario Ferrante – ed esprimo la mia più ampia vicinanza e solidarietà, e ogni supporto legale, agli operatori per il gravissimo episodio subito, nei cui confronti tutti dovrebbero mostrare gratitudine per il lavoro che svolgono in prima linea”.