Lunedì 10 aprile, il Parco Archeologico Longola si trasforma in un luogo di divertimento e apprendimento per tutta la famiglia. L’evento “Pic Nic in Famiglia Fun&Educational Day” organizzato da L’isola che non c’è e Funny Show promette di offrire un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Il Parco Archeologico di Longola, immerso nella natura e nella storia, è la location perfetta per trascorrere una giornata all’aperto e divertirsi con tutta la famiglia. Il programma prevede una vasta gamma di attività per soddisfare i gusti di ogni partecipante. Tra le attività proposte, i visitatori potranno godere degli splendidi spazi verdi del parco, partecipare a sfide e giochi insieme ai loro bambini, fare una passeggiata in bicicletta e organizzare un pic nic a contatto con la natura, assaporando le prelibatezze offerte da Il Gusto di Capacchione e di Nanninella.

Ma non finisce qui, l’evento prevede anche la partecipazione di personaggi amati dai bambini, come Masha e Orso, Bing e tanti altri. I visitatori avranno l’opportunità di incontrarli e scattare una foto ricordo. Inoltre, la festa dei colori “Holi Fest” sarà l’occasione perfetta per immergersi in un’esplosione di colori e divertirsi insieme. Non solo divertimento, ma anche apprendimento: l’evento offre anche un’opportunità educativa per i più piccoli. Grazie alla partecipazione di L’isola che non c’è, i bambini potranno imparare giocando e scoprire il fascino della natura e della storia. Per partecipare all’evento, è necessario prenotare attraverso i contatti forniti dalla Funny Show e da L’isola che non c’è ai numeri 333 53 63 212 e 338 48 27 155.