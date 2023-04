Una città più sicura, più verde, più smart e più vicina al cittadino. È la sintesi del programma elettorale della lista “Siamo il domani” che, a Pollena Trocchia, sostiene la candidatura a sindaco di Pasquale Fiorillo per le comunali del 14 e 15 maggio. “Ci proponiamo di aprire un nuovo corso per la nostra cittadina, guardiamo al domani lavorando già da adesso per garantire più sicurezza, la priorità è rafforzare le risorse umane destinate alla Polizia Locale e potenziare il sistema di videosorveglianza; migliorare la connettività, i servizi online e la digitalizzazione sono strumenti necessari per rendere la nostra cittadina moderna e connessa con il mondo – spiega Fiorillo -; è necessario recuperare quanto perso negli ultimi due anni nei servizi sociali, bisogna garantire i livelli essenziali delle prestazioni e i riaprire con i servizi per le famiglie”.

Lavori

“Va fatta chiarezza rispetto ai ritardi relativi ai lavori in corso del plesso Viviani, – continua il candidato sindaco – non possiamo consentire che la temporanea soluzione dei containers diventi una definitiva. Abbiamo l’obbligo di confrontarci con i livelli istituzionali regionali per affrontare la questione Ospedale Apicella. Una nuova storia infatti è possibile. È tempo di fare spazio a una nuova generazione di amministratori”. Coalizione trasversale di giovani professionisti del territorio, la squadra messa insieme da Fiorillo propone un programma che ha nel disegno e nell’attuazione del Puc la motrice di un progetto generale che punta a lanciare la città nel futuro. E per uscire dal passato, “Siamo il domani” programma, tra le altre cose, la riapertura e il potenziamento dell’asilo nido comunale – inaugurato quando Fiorillo era assessore alle Politiche sociali e lasciato poi morire dopo la sua uscita dalla maggioranza -, strumento fondamentale per l’attuazione delle tanto decantate pari opportunità.

Il futuro

“Siamo il domani” ha in itinere una serie di progetti per incentivare le colture locali, dal pomodoro del piennolo all’albicocca, e un servizio stabile per la cura degli ampi spazi verdi di cui il territorio comunale dispone. Tra gli obiettivi principali la squadra di Fiorillo si propone di affrontare in maniera pratica e trasparente l’atavica problematica del Parco Europa. Fiorillo in questi anni, è stato un punto di riferimento per i cittadini prima da consigliere comunale, poi da assessore e vicesindaco, sia nell’ordinaria amministrazione che durante i difficili periodi della pandemia e, ancor prima, dell’emergenza incendi.

Ascolto e confronto con i cittadini e pragmatismo nella risoluzione dei problemi sono stati i punti di forza del suo amministrare ed è anche per questo che i giovani del territorio lo hanno spinto verso la candidatura a sindaco e quindi a scendere in campo contro l’amministrazione comunale uscente della quale ha fatto parte fino al 2021, anno della rottura con la squadra di governo locale per le divergenze nella gestione della problematica del Parco Europa.