Il bonus trasporti è una misura che viene offerta dal governo italiano con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e ridurre l’inquinamento atmosferico. Dal 17 aprile 2023 è attivo il bonus trasporti 2023, che prevede un contributo di 60 euro per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Il bonus è rivolto a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini in generale, purché il reddito complessivo del 2022 non sia stato superiore ai 20.000 euro. Il bonus può essere richiesto sia per l’utilizzo personale sia per farne beneficiare un familiare minorenne che risulta a carico.

Per richiedere il bonus trasporti 2023 è necessario accedere alla piattaforma con Spid o con Cie, indicando il codice fiscale del beneficiario. Chi non possiede Spid o Cie non potrà accedere alla piattaforma per la richiesta del bonus. La procedura per richiedere il bonus è molto semplice: basta accedere all’indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ e scegliere di richiedere il bonus, cliccando su “Entra come cittadino”. Il richiedente potrà accedere con Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) e indicare il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore potrà richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Il bonus trasporti 2023 è una buona opportunità per risparmiare sui costi dei mezzi pubblici e incentivare l’utilizzo dei trasporti ecologici. Il contributo di 60 euro potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti o biglietti per il trasporto pubblico locale, regionale e nazionale. La richiesta del bonus può essere effettuata entro il 31 dicembre 2023 e il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta.