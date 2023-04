Sgomento e mistero per la morte di un bambino di undici anni a Patti, vicino Messina, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha suscitato grande preoccupazione. Secondo le prime informazioni, il bambino soffriva di gravi patologie dalla nascita e il padre lo ha portato in ospedale questa mattina, quando era già senza vita. La madre del bambino è morta pochi mesi fa e sembra che ci fosse un provvedimento del Tribunale dei minori, di pochi giorni fa, che aveva disposto il ricovero del bambino per le cure del caso. Tuttavia, il bambino non era ricoverato e la Procura di Patti ha aperto un fascicolo per verificare a chi è notificato il provvedimento e per quali motivi il bambino non fosse già ricoverato.

La morte di un bambino è sempre una tragedia, soprattutto quando si tratta di un fanciullo che ha dovuto lottare contro gravi patologie fin dalla nascita. È necessario fare chiarezza su questa vicenda per capire se ci sono state eventuali negligenze o responsabilità da parte delle istituzioni o degli operatori sanitari.

In questi casi, è importante che le autorità competenti svolgano un’indagine accurata e approfondita per fare luce sulla vicenda e garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Inoltre, è fondamentale che si prenda in considerazione la situazione della famiglia del bambino, che ha già subito la perdita della madre e ora deve affrontare un’altra tragedia.