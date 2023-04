Dopo più di vent’anni di discussioni, progetti e ostacoli burocratici, la via Pasquale Nappi a Palma Campania è finalmente riaperta al traffico. Il sindaco della città, Nello Donnarumma, ne ha riparlato di recente sui social, affermando che la riapertura della via rappresenta un importante risultato per l’intera comunità. “Per più di vent’anni si è parlato di questa arteria di collegamento tra via Mauro e via Nola”, ha scritto Donnarumma. “Voluta dall’amministrazione De Luca, negli anni successivi, a parte le chiacchiere, è rimasta sempre tristemente chiusa. Ostaggio di una burocrazia ed incapacità amministrativa”. Secondo il sindaco, la riapertura della via si è resa possibile grazie al lavoro dell’attuale amministrazione e alla sua determinazione nell’affrontare le difficoltà burocratiche che hanno impedito la realizzazione del progetto negli anni passati.

“Molti ostacoli si sono frapposti sulla nostra strada, ma abbiamo lavorato sodo per superarli”, ha detto Donnarumma. “E oggi, finalmente, possiamo vedere i frutti del nostro lavoro”. Via Pasquale Nappi è un’importante arteria di collegamento tra due zone della città e la sua chiusura ha rappresentato per molti anni un grave ostacolo per la mobilità e lo sviluppo economico della zona. Ora, grazie alla sua riapertura, la città potrà finalmente godere dei benefici di questa importante infrastruttura stradale, come la riduzione del traffico nelle zone limitrofe e la riduzione dei tempi di percorrenza per i pendolari”.