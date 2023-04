Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha recentemente annunciato che sono stanziati un milione e 300mila euro per l’asfaltatura di diverse strade della città. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 e dalla burocrazia, il sindaco ha dichiarato che i lavori partiranno presto, con le prime strade interessate che saranno via Isernia e via Pozzoceravolo. Le altre strade coinvolte in questo progetto di asfaltatura sono molte e includono Via Circumvallazione, Via Mauro, Via Vecchia Sarno, Via San Nicola, Via Pozzoceravolo, Via Pozzoromolo, Via Spaccarape, Via Cimitero, Via Tirone, Via Sediari, Via Ciccarelli Piano, Via Cinquevie di Selve, Via San Martino, Via Vecchia San Gennaro, Via Nuova Nola, Piazza Mercato, Via Marconi, Traversa Corso Nuovo, Via Nuova Sarno, Via Trieste e le diramazioni ad esse collegate.

L’asfaltatura delle strade è un intervento importante per la sicurezza e la comodità dei cittadini, poiché contribuisce a ridurre il rischio di incidenti stradali e a migliorare la fluidità del traffico veicolare. Inoltre, l’asfalto nuovo e liscio rende più agevole la percorrenza delle strade, soprattutto per i mezzi di trasporto pesanti come camion e autobus.