Anche la frazione di Castello di Palma Campania ha il suo parchetto giochi. È incoraggiante vedere i progressi fatti negli ultimi cinque anni, con la realizzazione di parchi e spazi verdi che offrono opportunità di svago e relax per i cittadini. Il sindaco Nello Donnarumma sembra molto soddisfatto dei risultati ottenuti e del fatto che la comunità stia diventando sempre più attiva e coinvolta nella creazione di spazi verdi e aree ricreative: “Abbiamo il parco dei sognatori, il parco delle nuvole, quello delle Palme in via De Gasperi ed ora sta nascendo questo spazio bellissimo a Castello”, dice.

Il lancio del contest per trovare un nome per il nuovo parco è una bella iniziativa, che incoraggia la partecipazione e l’interesse dei cittadini nella cura e nella valorizzazione del proprio territorio. I cittadini potranno infatti proporre dei nomi, poi uno sarà scelto come quello ufficiale.