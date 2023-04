“Finalmente a casa” sono queste le prime parole di Hisham, per molti ribattezzato Michele , dopo il suo ingresso nella sua nuova casa, una casa finalmente vera e non un riparo di fortuna .

Ma chi è Michele ?

Fino a qualche giorno fa’ un uomo di origini Marocchine, arrivato a Palma Campania da bambino, tra varie difficolta’ della vita sceglie di vivere da clochard.

Come tutti i clochard non è stato facile spingerlo a cambiare vita, fidarsi di chi gli ha teso la mano affinché oggi diventasse un uomo con un tetto vero, una camera tutta sua , un letto vero e circondato dalle cure di cui ha bisogno .

Michele, su segnalazione di alcuni cittadini della zona, nel Gennaio scorso è trovato dagli agenti della Municipale in presenza del Primo Cittadino Donnarumma durante le abituali attività di controllo sul territorio, a vivere in uno stabile in cantiere in via Alcide De Gasperi .

Michele vivevava, se così si può dire, in totale degrado. Nella stessa mattinata fu accompagnato dapprima al commissariato di Nola e successivamente presso gli uffici immigrazione della Questura di Napoli.

Nulla di fatto : dopo pochi giorni Michele, nuovamente abbandonato al suo destino torna a Palma ed il suo riparo di fortuna diventa una pensilina del bus.

Di lì l’ intervento concreto, da parte dell’ente comunale, che ha portato Michele a dare fiducia, farsi aiutare e avere ciò che ogni essere umano merita:

La svolta

Da oggi, mediante l’ interessamento diretto del Sindaco Nello Donnarumma ed il Presidente del Consiglio Mariagiovanna Peluso , impegnata nel coordinare le attività espletate dai Servizi Sociali Comunali, Michele è ospitato presso “ Casa Cocoon” a Marigliano dove sarà seguito in un percorso semestrale di recupero fisico e psicologico.

Sicuramente, nel nostro ideale “casa” non è una strutture assistenziale ma guardando la situazione di partenza, nell’immaginario positivo di Michele e nostro, quando si pensa alla parola “casa” non è forse il luogo dove si vuole tornare dopo un po’ che si è in stati giro?

E di giri ne ha fatti tanti per le strade della Città tanto da essere il Michele conosciuto da tutti , con l augurio di chi si è prodigato nel prendersene cura togliendolo di notte dall’ addiaccio e la pioggia incessante, di rivederlo presto ma in una veste del tutto diversa.