Un incendio è scoppiato in una palazzina di via Poggiomarino a Scafati. A causare il rogo è un cumulo di rifiuti che ha preso fuoco, avvolgendo completamente la palazzina di tre piani. Immediatamente sono allertati i vigili del fuoco, che sono giunti tempestivamente sul posto per spegnere le fiamme. Inoltre, per mettere al sicuro gli abitanti della palazzina, sono state utilizzate anche delle gru per far scendere le persone dalle finestre e dal balcone.

Sette persone, tutti extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, tra cui anche alcuni bambini, sono state messe in salvo grazie alla prontezza dei soccorritori. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi, ma sono stati trasportati in ospedale per accertamenti medici e per essere assistiti psicologicamente.

La palazzina ha subito danni notevoli a causa del fumo e delle fiamme. Al momento risulta inagibile e i suoi abitanti sono stati temporaneamente sistemati presso strutture di accoglienza messe a disposizione dal Comune di Scafati.

Sono in corso le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco per comprendere l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.