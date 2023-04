Il Governo italiano ha annunciato l’arrivo di un nuovo bonus, chiamato Bonus IRES, dedicato alle imprese che rispettano le regole fiscali. Questo bonus consiste in uno sconto sull’aliquota dell’Imposta sui Redditi della Società (IRES), che attualmente è al 24%, e potrebbe essere di grande aiuto per le aziende che investono in beni innovativi, assumono nuovo personale o non suddividono gli utili all’interno della Società.

Secondo il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, il bonus IRES potrebbe essere introdotto con la revisione dell’IRES che avverrà nel 2024 e che prevederà due aliquote: una di base, inferiore al 24%, e una che includerà il Bonus IRES, che potrà essere utilizzato dalle aziende che rispettano i requisiti previsti.

Sebbene i dettagli sulle riduzioni non siano ancora definiti, il Governo ha già fatto un passo verso l’attuazione del Bonus IRES. Infatti, il Consiglio dei Ministri si terrà il 6 aprile 2023, con l’obiettivo di definire la nuova riforma fiscale 2023, che prevede anche la revisione dell’IRES.

Secondo il rappresentante dell’Esecutivo, la creazione del Bonus IRES e di tutti i Bonus tasse 2023, che saranno introdotti con la riforma fiscale, dovrebbero favorire gli investimenti esteri in Italia e rappresentano un’ancora di salvezza per le imprese che, dopo la fine di alcune agevolazioni, si trovano in difficoltà.