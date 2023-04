Venerdì notte hanno rubato una bandiera del Napoli dal balcone di un appartamento di San Sebastiano al Vesuvio. Quella bandiera apparteneva ad un bambino di soli 8 anni, gli era stata regalata dal padre con l’intenzione di portare un sorriso in casa e un po’ di spensieratezza, dopo il decesso della mamma 35enne del piccolo. La questione è stata segnalata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, dalla famiglia del piccolo.

“La vigliaccata di Pasqua. Farabutti senza scrupoli, solo così posso chiamare l’autore o gli autori di questo furto. Persone senza cuore che non si fermano davanti a nulla. Quella bandiera rappresentava un momento di gioia in un periodo difficile per un bambino di soli 8 anni, adesso anche questa piccola felicità è stata strappata via. Quel trofeo rubato dovrebbe far vergognare i ladri e non farli gioire quando il Napoli vincerà lo scudetto. Un gesti vile, non tanto per il costo dell’oggetto portato via, ma per il danno emotivo. Stiamo assistendo ad una deriva di degrado e inciviltà senza freni che attraversa Napoli e tutta la sua provincia. Spero solo che questi delinquenti si ravvedano e restituiscano la bandiera rubata”, ha commentato Borrelli.