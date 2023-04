L’operazione condotta dal personale del Commissariato di Nola, che ha portato all’arresto di P.M., 43 anni di Ottaviano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dimostra ancora una volta l’importanza dei controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio. L’arresto di P.M. si è reso possibile grazie alla perquisizione effettuata presso un’abitazione nella sua disponibilità, durante la quale sono rinvenuti ben 10,3 kg di hashish, suddivisi in 105 plance, nascosti in un’intercapedine ricavata all’interno di una controsoffittatura nella cantina dell’appartamento.

Si tratta di una quantità considerevole di droga, che evidenzia la gravità del reato commesso da P.M. e la sua presunta attività di spaccio nel territorio. Il lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e la sicurezza dei territori.