Interessante “Il Dialogo Aperto” a cura di Romilda Barbato con l’attore Massimo De Matteo de “Il Commissario Ricciardi” organizzato dall’associazione ReStanza Spazio Culturale ed Artigianale di Ottaviano. L’incontro si è tenuto ad Ottaviano ieri giovedì 13 aprile in uno dei Palazzi storici del quartiere San Giovanni sede dell’associazione organizzatrice dell’evento. Da sottolineare la semplicità e l’umiltà dell’attore De Matteo che si è sottoposto alle tante domande dei giovani presenti con grande professionalità, da ricordare che oltre al cinema si occupa anche di teatro ed ha lavorato tra l’altro anche con Edoardo e Luca De Filippo.

Questo è stato il primo appuntamento de “Tra due silenzi”, il silenzio dell’attesa, il silenzio della partecipazione. È in questo spazio che infatti tutto accade. Una serie di incontri dove si sbircia tra i percorsi e le scelte artistiche che si intersecano con la vita dei protagonisti. Il prossimo incontro è con Pina De Gennaro da L’ Amica Geniale, il 23 aprile. L’ associazione culturale ReStanza centro culturale artigianale nasce dall’unione di cinque soci, Anna Caruso, Rosario D’Angelo, Fabiana Fazio, Tiziana Mastropasqua, ed Annachiara Senatore.

La sede dell’’Associazione è in via Carmine al civico 20 e per raggiungerla bisogna percorrere alcuni cortili e vicoli di pietra lavica nel centro storico dove si respira la Storia millenaria di un paesino all’ombra del Somma-Vesuvio che parte dal Bronzo Antico.