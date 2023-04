Tentato furto presso un distributore di benzina di via Ferrovia dello Stato a Ottaviano. Secondo quanto raccolto, tre uomini a bordo di un’Alfa 147 di colore grigio chiaro hanno cercato di commettere il reato di portare via l’incasso dalla colonnina automatica. Razzia sventata dalla vigilanza Global Security. La notizia fa capire quanto sia importante l’intervento delle forze dell’ordine e della sicurezza privata per prevenire e contrastare i crimini. Nonostante gli sforzi della sicurezza privata, i malviventi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tuttavia, grazie alle telecamere di videosorveglianza, la Guardia di Finanza è in grado di iniziare subito le indagini per identificare i responsabili e portarli alla giustizia.

Il tentativo di furto in un’area pubblica come un distributore di benzina rappresenta un grave crimine e può mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della vigilanza privata ha impedito il furto e la polizia sta facendo tutto il possibile per trovare i responsabili e prevenire futuri crimini.