L’esperienza della paziente di 60 anni presso l’Ospedale Monaldi di Napoli rappresenta un significativo passo avanti nella chirurgia urologica e nella lotta contro i tumori renali. La rimozione di una massa tumorale di oltre 4 chili è un’operazione complessa e rischiosa che richiede un’esperienza e una competenza notevoli da parte dei chirurghi. Si trattava di un sarcoma cresciuto rapidamente. La Tac ha evidenziato cosa fosse partito dal rene, dapprima provocando dolori addominali e poi una malformazione al fianco.

La scelta di utilizzare la chirurgia laparoscopica, con un accesso retroperitoneale, ha permesso di evitare l’incisione dell’addome, riducendo significativamente il rischio di complicanze e di tempi di degenza più lunghi. La tecnica laparoscopica, infatti, è una tecnica chirurgica minimamente invasiva che consente di effettuare interventi complessi con l’utilizzo di piccole incisioni, senza aprire l’addome.

Il successo di questo intervento dimostra come la chirurgia laparoscopica possa essere un’alternativa sicura e efficace alla chirurgia tradizionale. Inoltre, l’utilizzo di questa tecnica in ospedali altamente specializzati come l’Ospedale Monaldi di Napoli, consente di garantire ai pazienti la massima sicurezza e qualità nell’esecuzione degli interventi.