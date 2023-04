La storia di Maria Rosaria è quella di una piccola guerriera che ha dovuto affrontare una prova difficile fin dalla nascita. Affetta da una rara forma di malformazione cardiaca, il suo cuore batteva al contrario, rendendole impossibile una vita normale. Ma grazie all’amore dei suoi genitori e alla solidarietà di molte famiglie del Vesuviano e della penisola sorrentina, Maria Rosaria ha potuto sottoporsi ad un intervento chirurgico all’estero, in una clinica specializzata a Boston. Dopo giorni di attesa e preghiere, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: l’intervento è riuscito e Maria Rosaria è trasferita dal reparto di terapia intensiva a quello di cardiologia. Anche se ora la bambina ha bisogno di un pace maker esterno per aiutare il suo cuore a battere regolarmente, i medici sono ottimisti e stanno monitorando attentamente la sua situazione per vedere se il cuore riuscirà a riprendere a funzionare normalmente.

La notizia del suo miglioramento sta rallegrando tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi per le sue cure e che hanno pregato per lei. Anche se la strada per la completa guarigione è ancora lunga, la famiglia di Maria Rosaria è grata per il sostegno ricevuto e spera che la sua piccola guerriera possa presto tornare a casa e condurre una vita felice e normale come ogni bambina della sua età.