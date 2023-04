Un uomo di 40 anni, residente a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, è rimasto gravemente ustionato su tutto il corpo e ricoverato in prognosi riservata al Centro grandi ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Secondo le prime ipotesi, l’uomo, un operaio, è finito avvolto dalle fiamme mentre stava effettuando alcuni lavori. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per stabilire la causa dell’incidente. L’uomo è trasferito in eliambulanza dall’ospedale “San Pio” di Benevento dove aveva ricevuto le prime cure.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla natura dei lavori che stava svolgendo e sulle condizioni in cui si è verificato l’incidente. L’auspicio è solo che le condizioni del giovane operaio possano migliorare anche se sembrano molto gravi.