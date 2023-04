Un 27enne di Portici arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, identificato come G.T., è fermato in corso Garibaldi dopo essere stato intercettato in via Arletta per il suo fare circospetto. Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano lo hanno seguito e perquisito, trovando 70 involucri di cocaina nell’auto e nella sua abitazione di via Arlotta. Inoltre, durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 150 euro in contanti. Il 27enne è stato anche multato per violazione del Codice della Strada in quanto non aveva mai conseguito la patente di guida.

G.T. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere. Si tratta di un individuo con precedenti di polizia, che è stato trovato in possesso di una quantità significativa di droga e di attrezzature utilizzate per la sua produzione e vendita. L’operazione della polizia è stata un successo importante nella lotta contro lo spaccio di droga nella zona di Portici.