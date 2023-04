Il nuovo aiuto dell’INPS per le persone con disabilità è un’ottima notizia per coloro che hanno bisogno di assistenza finanziaria per affrontare le difficoltà quotidiane. Questo nuovo aiuto può essere richiesto attraverso il medico di base e prevede un sussidio mensile che può arrivare fino a 550 euro. Il primo passo per richiedere l’aiuto è quello di recarsi dal proprio medico di base e farsi redigere una documentazione che comprovi la presunta disabilità. Questa documentazione deve essere inviata all’INPS tramite una richiesta telematica, insieme alla richiesta di esame da parte della commissione medica.

Solo la commissione medica dell’INPS può dichiarare la disabilità e la sua percentuale. Numerose patologie consentono di avere l’invalidità e il relativo aiuto finanziario. Inoltre, anche al di sotto della soglia del 74% di invalidità, si ha comunque diritto a godere dei congedi straordinari e al collocamento mirato.

La commissione medica dovrà valutare la situazione di salute del soggetto in modo globale, esaminando la patologia e la sua gravità. In base alla percentuale di invalidità, il sussidio mensile può variare da 292 a 524 euro circa.

Inoltre, al di sotto della soglia del 74% di invalidità, è possibile ottenere una serie di bonus e sconti, come quelli riconosciuti per l’automobile.