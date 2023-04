La scorsa notte, un nuovo sciame sismico è registrato nella zona dei Campi Flegrei, dove da mesi ci sono fenomeni di sollevamento del suolo legati al bradisismo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato quattro scosse, la più intensa delle quali ha raggiunto una magnitudo di 2.0 con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Il precedente evento sismico nella stessa area era registrato il 10 aprile, con una scossa di magnitudo 2.7. Successivamente, alle 5:37 del mattino, i sismografi hanno registrato un’altra scossa di magnitudo 1.8 con epicentro nella zona del Vesuvio. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o cose. Tuttavia, questi eventi sismici sono una fonte di preoccupazione per gli abitanti della zona e per gli esperti, che stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione.

La zona dei Campi Flegrei è una zona vulcanica situata a pochi chilometri a nord-ovest di Napoli, in Italia, e presenta un alto rischio sismico e vulcanico. Negli ultimi mesi, i fenomeni di sollevamento del suolo sono osservati in diverse aree della zona, suscitando preoccupazione tra gli abitanti e gli esperti.