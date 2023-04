Il Decreto Lavoro in arrivo prevede una serie di novità per il mondo del lavoro e delle pensioni, tra cui un nuovo Bonus assunzioni under 30. Questa misura è rivolta ai datori di lavoro che effettueranno nuove assunzioni di giovani con età inferiore ai 30 anni e che soddisfano determinati requisiti. Il nuovo bonus consisterà in uno sgravio pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. L’incentivo avrà una durata di 12 mesi e potrebbe subire variazioni prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri e della successiva pubblicazione in Gazzetta.

I beneficiari del bonus sono giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, non sono impegnati in attività lavorative o inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”), e sono registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Il termine “NEET” si riferisce a giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

Il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” è gestito dal Ministero del Lavoro e mira a contrastare la disoccupazione giovanile attraverso la Garanzia Giovani. L’incentivo corrisposto ai datori di lavoro che assumeranno giovani under 30 in possesso dei requisiti elencati è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.