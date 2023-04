Si terranno mercoledì 27 aprile alle 17 ad Altavilla Silentina (presso l’Auditorium Comunale ‘A. Casagrande) ed il 28 aprile alle 9.30 presso il Comune di Albanella (Palazzo Spinelli), riferisce Anas, i prossimi due incontri del Dibattito Pubblico relativo alla realizzazione del nuovo collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 ”del Mediterraneo” e la variante alla statale 18 ad Agropoli. Durante la conferenza di presentazione della nuova opera, svoltasi proprio Agropoli lo scorso lunedì 17 aprile ed aperta dal Coordinatore, Caterina Borruso di Step, a seguito di una serie di interventi Istituzionali, chiusi dal Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, Anas è entrata nel vivo dei dettagli tecnici con le delucidazioni degli Architetti Fernanda Faillace e Valeria Cardaci, che hanno illustrato, tra le altre cose, le tre diverse alternative progettuali studiate.

E’ proprio Montesano, tra gli altri, a sottolineare l’importanza di aver attivato un confronto pubblico con tutti i soggetti interessati dall’opera, anche privati, allo scopo di far emergere osservazioni e proposte costruttive sul progetto, ricordando che il collegamento stradale di cui si discute si inserisce in un’area notevolmente urbanizzata, caratterizzata da una notevole vivacità economica ascrivibile a diversi fattori, tra i quali il turismo balneare, la presenza del parco archeologico di Paestum (definito patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco) ed il contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inserisce, ovvero il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il nuovo intervento, tra le altre cose, si pone lo scopo di ridurre i tempi di percorrenza tra la autostrada A2 ”del Mediterraneo” e la costa Tirrenica, liberando altresì la SS18 ”Tirrena Inferiore” dagli attuali volumi di traffico, notevoli non solo nei periodi estivi.