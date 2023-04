Il governo italiano ha lanciato una serie di bonus per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie a causa dell’aumento del costo della vita e della crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19. Tra questi, c’è il nuovo bonus INPS per le famiglie, che potrebbe essere una grande opportunità per molte famiglie italiane. Il bonus INPS per le famiglie è un sussidio che fornisce un aiuto economico alle famiglie con figli minori a carico. Il bonus è destinato a coprire le spese quotidiane come l’acquisto di alimenti, prodotti per l’igiene personale, spese mediche e altre spese necessarie per la vita quotidiana.

La somma del bonus dipende dal numero dei figli e dal reddito del nucleo familiare. Il bonus può arrivare fino a 3.000 euro per famiglie con almeno tre figli minori a carico e con un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 30.000 euro.

La richiesta del bonus può essere fatta online tramite il Portale delle Famiglie INPS. Per accedere al portale è necessario essere muniti di identità digitale Spid o di carta d’identità elettronica CIE o della Carta Nazionale dei Servizi CNS. Una volta effettuata la richiesta, l’INPS valuterà la domanda e, se la richiesta sarà accettata, la somma del bonus verrà accreditata direttamente sul conto corrente della famiglia.

È importante agire con prontezza per non perdere questa opportunità. Inoltre, da quest’anno, l’INPS avviserà automaticamente i cittadini dei bonus attivi che potrebbero essere di loro interesse. Ciò significa che, se si soddisfano i requisiti per il bonus, l’INPS invierà una comunicazione via e-mail o tramite messaggio sul portale.