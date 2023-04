Il bonus revisione auto 2023 è un’agevolazione istituita dal Governo italiano per contrastare l’aumento dei costi delle revisioni obbligatorie dei veicoli a motore previsti dal Codice della Strada. Il bonus è rivolto a tutti i proprietari di autoveicoli fino a 35 quintali, motoveicoli, ciclomotori, minibus fino a 15 posti e minicar, nonché i quadricicli a seconda della cilindrata.

Il valore del bonus è di 9,95 euro e può essere richiesto online tramite la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile dal sito bonusveicolisicuri.it. La procedura per richiedere il bonus revisione auto si compone di cinque passaggi, tra cui l’inserimento dei dati del veicolo e dell’intestatario al PRA, l’inserimento del conto corrente su cui si vuole far accreditare il contributo e la comunicazione delle proprie generalità e di un indirizzo mail per eventuali comunicazioni.

Il bonus può essere richiesto una sola volta e per un solo veicolo per l’intera durata dell’iniziativa, che va dal 3 aprile 2023 al 31 dicembre 2023. Il sistema verifica in modo automatico il superamento della revisione consultando i registri della motorizzazione, quindi non è necessario allegare alcuna ricevuta dell’avvenuta revisione. Dal 2024, il pagamento della revisione sarà a prezzo pieno.