Dramma a Torelli di Mercogliano, dove un uomo di 55 anni è finito ritrovato morto nella sua abitazione. I sanitari del 118 sono allertati perché l’uomo non rispondeva al telefono e al citofono, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Immediatamente sono intervenuti anche i carabinieri per avviare gli accertamenti sulla vicenda. Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo sia rimasto colto da un malore improvviso. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dopo l’esame esterno da parte del medico legale.

La notizia ha sconvolto la famiglia e i tanti amici dell’uomo, che ora si trovano a dover affrontare un momento di grande dolore e difficoltà. Si attendono i funerali per l’ultimo saluto alla vittima di questo tragico evento.