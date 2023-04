Una dolce Pasqua per gli ospiti di una casa famiglia di Nola che in questi giorni si sono visti recapitare uova di cioccolato kinder. L’iniziativa è promossa dal Conad Superstore di Nola diretto dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, da sempre sensibile alle esigenze dei meno fortunati. Un gesto di amicizia in linea con il progetto aziendale che guarda alla solidarietà con attenzione.

“Un semplice augurio di pasqua perché sia un giorno di festa per tutti, anche per chi vive qualche difficoltà – spiega Maria Grazia Galeotafiore – noi di Conad siamo sempre pronti a tendere la mano con sincera amicizia”.