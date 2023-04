L’installazione delle antenne 5G è un tema che suscita molte preoccupazioni e dibattiti in tutto il mondo, compresa l’Italia. L’ultima controversia si è accesa a Baiano, dove la società di telefonia mobile ha installato un’antenna in un fondo privato, ma il comune ha richiesto la sua rimozione. Dopo la scadenza dell’ordinanza di rimozione dell’antenna, la società ha depositato un ricorso presso il tribunale amministrativo regionale di Salerno per risolvere la controversia. Dunque, il sindaco ha disposto la rimozione, intanto l’antenna è inattiva in attesa del ricorso avviato da parte dell’operatore.

Mentre la società di telefonia mobile e il comune di Baiano cercano di far prevalere le loro ragioni, la questione principale riguarda la sicurezza delle antenne 5G. Alcune ricerche suggeriscono che l’esposizione a onde elettromagnetiche ad alta frequenza emesse dalle antenne 5G potrebbe essere dannosa per la salute umana e dell’ambiente circostante. Tuttavia, altre ricerche indicano che le antenne 5G sono sicure e non rappresentano un rischio per la salute umana.

In ogni caso, è importante che i governi locali e nazionali valutino con attenzione i potenziali rischi e benefici delle antenne 5G prima di permettere l’installazione. Anche se gli standard di sicurezza sono stabiliti a livello nazionale e internazionale, le comunità locali devono essere coinvolte nella decisione sull’installazione delle antenne 5G, in modo da garantire che i residenti siano protetti e che i loro diritti siano rispettati.