Il Napoli di Spalletti continua ad attirare l’attenzione e la passione dei suoi tifosi, non solo nella città partenopea, ma anche nei comuni vicini come Portici, dove è realizzata una rappresentazione artistica del Vesuvio azzurro, con un cartonato di Diego Armando Maradona e uno scudetto tricolore al centro. Questa nuova opera d’arte è creata da alcuni appassionati tifosi di Portici, in occasione della partita di calcio tra Napoli e Milan che si giocherà stasera. L’opera rappresenta l’amore incondizionato dei tifosi del Napoli per la loro squadra e per la leggenda del calcio argentino Maradona, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club partenopeo.

La piazza San Ciro, dove è collocata l’opera, è un luogo simbolico e strategico, situato lungo la principale arteria della cittadina di Portici. La scelta di questa posizione non è casuale: i tifosi del Napoli vogliono mostrare il loro attaccamento alla squadra anche al di fuori del territorio cittadino, e vogliono farlo in modo originale ed estremamente visibile.

L’opera rappresenta una forma di tributo e di ringraziamento nei confronti della squadra e dei suoi tifosi, che hanno sostenuto il Napoli nei momenti difficili e che continuano a farlo con grande passione e dedizione. Il Vesuvio azzurro è un simbolo della forza e della passione dei tifosi del Napoli, che vogliono esprimere il loro attaccamento alla squadra anche attraverso l’arte e la creatività.