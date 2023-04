La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una forma di sostegno al reddito destinata a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Il pagamento della NASPI per il mese di aprile 2023 sarà effettuato a partire dal giorno 11 aprile 2023, ma la data esatta di pagamento può variare da persona a persona e potrebbe essere ricevuta in giorni precedenti o successivi rispetto alla data indicata. Il pagamento della NASPI si riferisce sempre al mese precedente, quindi il pagamento di aprile 2023 si riferisce alla disoccupazione del mese di marzo 2023.

Il calendario dei pagamenti della NASPI 2023 è molto variabile, quindi i pagamenti possono variare per più o meno di 30 giorni rispetto ai pagamenti precedenti e successivi. Inoltre, se si sta attendendo il primo assegno della disoccupazione NASPI o l’ultimo mese di pagamento, la data di pagamento potrebbe essere diversa.

Per verificare gli importi della NASPI di aprile 2023, è possibile accedere al sito web dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) al seguente indirizzo: www.inps.it. Inoltre, è importante presentare il modello NASPI-Com in anticipo (almeno 30 giorni prima) per ricevere il pagamento dell’ultimo mese della NASPI.