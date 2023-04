Il lungo weekend del 25 aprile ha portato un boom di turisti a Napoli e in altre località turistiche della Campania. Via Toledo, il lungomare e Piazza Plebiscito sono state tra le strade più affollate, con presenze che supereranno facilmente le 200mila registrate a Pasqua. Inoltre, l’occupazione delle camere d’albergo e dei B&B dovrebbe superare l’80%. Il prossimo ponte del Primo maggio e il possibile weekend della vittoria dello scudetto da parte del Napoli stanno attirando molti turisti che hanno prenotato le date in cui la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città.

Anche le altre località turistiche della Campania sono affollate, come dimostrano le immagini sui social delle folle sull’imbarcadero per Positano. Il Comune di Amalfi ha reso noto che torneranno le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i ponti festivi.

Tra le nuove mete turistiche di Napoli ci sono i Quartieri Spagnoli e il murale di Maradona, meta di migliaia di visitatori. Per gestire al meglio i flussi di turisti, dieci tutor turistici del Comune di Napoli sono presenti in zona per dare informazioni sui luoghi e i monumenti da visitare, oltre al già noto murale. L’obiettivo è quello di offrire un’ampia offerta turistica nella zona, consigliando anche percorsi pedonali alternativi.