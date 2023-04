La tragica vicenda di Monica Alessandria, la giovane trentenne rimasta gravemente ustionata in un incidente domestico a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, ci ricorda l’importanza di seguire le corrette procedure di sicurezza quando si accende un fuoco. La giovane era rimasta gravemente ustionata in un incidente domestico lo scorso 9 marzo a Maierato, in provincia di Vibo Valentia

Come affermato dall’Istituto Superiore di Sanità, l’utilizzo di alcol etilico per accendere e ravvivare un fuoco può causare gravi incidenti, come il ritorno di fiamma e l’esplosione della bottiglia, che possono causare gravi ustioni e persino la morte. Ecco perché è importante leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati e riconoscere i simboli di pericolo in esse indicati.

Il sindaco di Maierato, Giuseppe Rizzello, ha espresso il suo cordoglio per la perdita della giovane concittadina e ha dichiarato il giorno delle esequie come giorno di lutto cittadino. La comunità di Maierato si unisce al dolore della famiglia di Monica Alessandria in questo momento difficile.