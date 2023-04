Oltre ai nuovi bonus in arrivo, esistono anche diverse agevolazioni già attive che le famiglie possono richiedere per ottenere un sostegno economico. Tra queste, è possibile richiedere il bonus bebè, un contributo per le famiglie che hanno un figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2022. Il bonus bebè può essere richiesto entro il primo anno di vita del bambino e varia in base all’ISEE, arrivando fino a un massimo di 2.800 euro.

Un’altra agevolazione già disponibile è il bonus energia elettrica e gas, destinato alle famiglie in situazione di disagio economico. Il bonus, che può arrivare fino a 195 euro l’anno, è destinato ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 8.265 euro.

Inoltre, esiste il bonus cultura, che prevede un rimborso del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di libri, musica, spettacoli, musei e cinema. Il bonus cultura ha un tetto massimo di spesa pari a 500 euro e può essere richiesto dalle persone con un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Infine, per chi ha difficoltà a pagare le bollette, esiste il bonus sociale luce e gas, destinato ai consumatori domestici che si trovano in situazione di disagio economico. Il bonus può coprire fino al 100% delle spese per la fornitura di energia elettrica e gas.