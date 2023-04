L’incidente domestico che ha causato la morte di Maddalena Tanzi, una donna di 74 anni residente a Bari, ha scosso profondamente la comunità locale e gettato luce su un pericolo spesso sottovalutato: la pericolosità del mix di detergenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe mescolato due detergenti, probabilmente candeggina e ammoniaca, per liberare i tubi della doccia. Tuttavia, il mix avrebbe creato una nube tossica che si è rivelata letale per la signora Tanzi. La polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere causata da una caduta, in quanto sul corpo della donna non ci sono altre lesioni.

Questo tragico episodio è un monito sulla necessità di seguire le istruzioni sulle etichette dei detergenti e di non mescolare prodotti diversi, in quanto ciò può causare reazioni chimiche pericolose. Inoltre, è importante arieggiare bene gli ambienti in cui si utilizzano i detergenti e, se possibile, indossare guanti e mascherine di protezione.

È inoltre preoccupante il fatto che anche il marito della donna si sia sentito male dopo aver chiamato i soccorsi e che gli operatori e gli agenti intervenuti si siano sentiti male per i fumi emanati dal mix di detergenti. Questo dimostra quanto sia importante proteggersi adeguatamente quando si maneggiano prodotti chimici, anche in situazioni di emergenza.